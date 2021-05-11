台股今（11日）重挫逾652點，單日跌點寫下史上第三大，財訊傳媒董事長謝金河認為崩盤原因在於台股漲幅太大，對利空消息敏感，尤其當沖熱烈，漲跌都會加速，另外接下來市場對於通膨的疑慮也會左右後市發展。

費城半導體指數周一跌逾4.6%，台股早盤電子股崩跌，大盤受到拖累跌逾360點，沒想到午盤再受本土疫情升溫影響，一度重挫逾700點，終場收在16583.13點，大跌652.48點，爆出7148億新天量。

謝金河在臉書上表示，「台積電4月營收只有1113億元，這個數字比3月衰退13.8%，美國ADR下跌近4%，牽動台積電下跌，正好美國科技股大跌，台股一開盤賣壓就十分沈重，中午過後，又傳出本土疫情擴散，於是，賣壓湧現，台股愈跌愈深。」

另外，謝金河提到，台股漲幅過大，對利空反應敏感，稍有風吹草動，容易出現急殺回檔，尤其目前當沖熱烈，都會加速台股漲跌。

除此之外，謝金河認為5月財報季是檢視股價的機會，「很多胡亂炒作、業績不如預期的個股，都會出現猛烈的股價修正，今天這個回檔等於是財報預演，而這個長黑回檔，也意味著台股短線進入調整。」

台股後市令不少投資人擔憂，謝金河點出通膨是台股的下一個習題，「儘管巴菲特與葉倫的看法不一，但大家看到銅價飆上一萬美元，熱軋鋼捲從每噸465美元大漲至1500美元，澳洲鐵礦石價格漲幅更驚人，已經可以嗅出通膨的味道。」

另外，謝金河認為，大陸不再是廉價生產基地、拜登的2.3兆美元基建計劃及疫情蔓延帶來的全球影響，都成了推升通膨的利器。

謝金河表示，「銅價大漲有利於擁有低價庫存的業者，但用到高價銅的會壓縮毛利率，現在很多印刷電路板、銅箔基板業者已見到毛利率往下掉的景象，餐飲業者在萬物齊漲中能反應價格的能力最弱，恐成最大受害者。」

對於台股未來發展，謝金河說：「股市會出現上肥下瘦的局面，像是晶片漲價，IC設計的毛利率也會往下掉，股市將重新洗牌，逐漸產生新的生態。」

(中時新聞網)