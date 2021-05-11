本土染疫案例暴增，高市府11日宣布防疫措施全面加嚴，23家醫院入口啟動健保卡實名制，室外500人以上、室內100以上活動申請需符合防疫規範，營業及公共場所全面強制戴口罩，隔離醫院路線公共運輸車上要噴酒精，學校6月8日前停辦畢業旅行及校外教學，防疫旅館專人專責專用且每週稽查。

醫院及長照機構防疫部分，23家醫院盤點防護裝配，入口啟動健保卡登錄實名制，刷健保卡，加強詢問及轉介通報。陪病限定1位，禁止訪視探病。院內美食餐飲區禁止內用，公共空間不提供飲水、文具。鼓勵醫院啟動快速領藥窗口。途經高雄市12家指定隔離醫院的公共運輸工具，強制乘客上車要噴酒精等消毒措施。暫停據點間的共餐，或交流參訪活動。

集會部分，室外500人以上、室內100以上活動需提前申請審核，需採梅花座、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，做好消毒、管制、維持社交距離。

高市11日召開防疫會議，市長陳其邁宣吿，華航、諾富特群聚事件讓國內社區感染防治面臨嚴峻挑戰，高市防疫也要等級，衛生局及各局處同步進行盤點，加嚴防疫措施。

衛生局長黃志中強調，國人防疫情況相較過去已明顯鬆懈，戴口罩、使用漂白水的情況都減少，公共場合將嚴格稽查戴口罩。面對國內施打疫苗比例過低問題，黃志中表示，高雄的華航機組員疫苗接種率不到25％，長榮不到30％，稽查時甚至還發現有工作人員沒戴口罩。針對機組員自主隔離者，衛生局也已介入稽查，每天打電話或透過視訊關切。機場港埠持續設有一週兩次的疫苗施打站，提供最方便的服務。

(中時 )