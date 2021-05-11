海樂影業（6688）第二季電影票房噴發，投拍國片《聽見歌再唱》上映四週票房突破8,000萬元，接下來6月將搶先全球在台上映的破億大片《殺手保鏢2》及定檔上映的韓國動作大片《霹靂油俠》等。

海樂前4月營收3,143萬元、年增逾3倍，主要受惠於票房、版權兩大業務引擎熱轉，包括《杏林醫院》全台票房亮眼及Netflix版權收入，還有鬼片《凶宅怪談》、恐怖電影《鬼鄰居》、恐怖片《殺戮輪迴》、動作驚悚《一級任務》等，在全台戲院輪番吸睛，順勢搶攻文創演藝活動回溫的熱潮。

海樂表示，疫情促使消費者對於激勵人心、動作喜劇題材的電影興趣度大增，票房都能大賣座，尤其《殺手保鏢2》預告片只上線18小時突破百萬人次點閱。

海樂參與投拍國片《聽見歌再唱》，也是看好劇情振奮人心，有助提升票房收入。導演楊智麟以過往2部原聲童聲合唱團紀錄片為靈感，首次編導電影。他在2009年以《看見台灣》片尾中的馬彼得校長與合唱團為題材的紀錄片《唱歌吧！》拿下金穗獎首獎，且有續篇《不只唱歌吧！》。今年他再推出電影《聽見歌 再唱》，重新改造這個勵志故事，道盡部落偏鄉最無奈困境，從迷途到找回信心、從沒有掌聲到點燃希望。

展望第二季，海樂看好台灣實體經濟活動回升，已規劃超過6檔電影將推出，籌劃並承辦各式活動及演唱會，包括5月辛曉琪「回歌以報」巡迴演唱會3場等。

(工商 )