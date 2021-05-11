證券分析師陳杰瑞表示，台灣疫情升溫，甚至出現社區感染擴大疑慮，台股11日崩盤，終場大跌652.48點，收在16,583.13點，出現高檔爆量重挫。不過，盤中加權指數一度跌破季線後，留了一點下影線，研判近期觀盤重點，將落在季線能否發揮支撐效果。

台股季線自去年11月初以來，都未曾被跌破過，因此，預期在目前季線扣抵值仍在相對低檔的情況下，大盤於季線附近仍會有所支撐。惟就技術面觀查，台股形態已轉弱，月均線下彎且扣高，從支撐轉變為壓力，台股近期將會在維持在月均線、季線間來回震盪的格局，短線上漲空間不大，主要由各族群各自表現。

個股方面，本周納入投資組合的中鴻，鐵礦砂價格持續上揚，股價11日持續走高。

盤面表現，航運、鋼鐵族群仍是目前盤面主流，不過，除長榮、燁輝11日收紅外，眾多強勢股也見到調節賣壓，故近期操作建議居高思危，以短線操作為主。

(工商 )