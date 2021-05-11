自行車大廠-美利達（9914）今(11)日董事會通過第一季財報！美利達表示，第一季疫後雖然影響供料、生產及船運，但出口與集團銷售規模均年增逾5成，且在歐美及中國等市場銷售呈現淡季不淡下，業績均大幅成長，同步推升業內外的獲利貢獻，挹注第一季EPS達3.86元，較去年同期的1.57元、激增逾145%，獲利創下歷史同期新高、單季歷史次高！

美利達集團表示，今年第一季獲利表示亮眼，主因是中國及歐、美等主要市場延續去年疫後的銷售熱度，市場端銷售規模及銷售利潤均大幅優於去年同期。

展望後市，美利達表示，由於市場對中、高級自行車及電動自行車的拉貨力度續強、且通路過低的庫存也急待追補，主要客戶已提前下單到2022年底，而自行車產業鏈也努力在提高生產供應量能，榮景週期持續拉長。

不過，今日受到台股重挫衝擊，自行車類股一片慘綠，其中，美利達在外資由買轉賣下、大跌20元，跌幅逾6%，股價跌破300元大關，收盤價298元。

(工商 )