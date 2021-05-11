近期台股震盪，投信法人指出，台股基本面仍佳，投資人可逢低布局，並鎖定強勢族群。

兆豐國際第一基金經理人蔡睿表示，隨著大陸碳中和計畫帶來的產業秩序好轉，晶圓代工、驅動IC、鋼鐵、航運缺貨漲價趨勢仍延續，在科技傳產各擁題材下，未來將關注過去賣壓沉重的科技股及部分基期偏低又具轉機性的傳產股，平衡布局的方式持續找尋具有投資價及的標的，且無論是景氣或業績的基本面好轉下，將帶動台股評價走高，可分批布局台股。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，半導體產業佔台股市值高達四成，近期半導體由於財報公布、重複下單等產業雜訊，導致股價相對弱勢，也是大盤動盪的主因。對於長線投資人來說，以本益比投資的觀點，修正不失為短期低接的機會。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，台股受惠科技產業正向發展、晶圓代工產能供不應求，加上內需市場亦在台商回流、台積電建廠效應與綠能需求、房市回溫等因素下景氣回溫，傳產族群在原物料報價及運費上揚下，業績也表現亮眼，台股評價更具吸引力。

(工商 )