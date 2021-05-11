本土疫情急速升溫，中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布提升疫情警戒標準及因應事項，文化部表示，配合防疫措施升級，藝文場館自即日起至6月8日加強防疫措施及相關說明如下：

一、藝文場館及藝文活動辦理，即日起提升防疫措施，皆應嚴格遵守座位採梅花座、全程佩戴口罩、實聯制、量體溫、消毒、人流管制及動線規定等防疫措施。

二、已經售出票券，可洽原售票單位申請退換票，免手續費；針對表演團隊票房損失部分，文化部後續將另訂辦法提供適度補償。

三、藝文活動原則室外500人以上、室內100人以上停辦，若能採固定座位且為梅花座等保持適當距離方式、實聯制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

四、文化部主辦及所屬機關（構）、場館主辦室外500人以上、室內100人以上活動，包含「行政院文化獎頒獎典禮」（5／13延期）、「民間劇場重塑計畫」（5／12-23節目延期）、「臺灣戲曲藝術節系列活動」（5／14-30節目取消）、「北管潮－臺灣重金屬派對」（5／15-16延期）、「布魯克納第八–簡文彬與國臺交」（5／15-16取消）、「博物館、地方文化館及社區營造博覽會」（5／22、5／29、6／11延期）、「金穗獎頒獎典禮」（6／5延期）等延期或取消辦理。各場館及表演團隊各項活動辦理情形，文化部及各附屬機關（構）、館所將隨時於官網、社群媒體等公布最新資訊。

(中時 )