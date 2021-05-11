台南全國大專校院運動會14日傍晚將在台南成功大學開幕，面對疫情升溫，全大運執委會校務總顧問李俊璋今天表示，開幕照常舉行但選手、教練不繞場，也不開放觀眾進場，改由21位裁判跟各校舉牌手繞場，選手之夜則全程採遠距直播，貴賓一律採梅花座，總統蔡英文預計當天到場，目前也尚未取消。

台灣今天出現7起本土病例，6起感染源不明，本周五開幕的全大運由成功大學睽違40年舉辦，校方今天緊急將防疫規格升到二級。除了開幕典禮確認選手、教練不繞場，全程遠距直播，閉幕典禮也採取下一屆聖火交接學校在成大成功廳舉行，會場也採梅花座，全程也採取直播，都不對外開放。

李俊璋說，賽事期間原本希望觀眾來共星盛舉，但面對疫情來勢洶洶，會勸導所有觀眾都不要入場，希望大家安心在家為選手加油，室外比賽嚴格控管500人、室內100人。

今年全大運參賽選手共10118位，目前執委會也掌握有40多位選手曾有接觸居家檢疫者，賽事之前若仍未排除，屆時就不予入場。

(中時 )