農友王順和示範如何用手機操控灌溉系統。（羅亦晽攝）

農試所在富里鄉農友稻田中架設水位計、通訊主機與太陽能水閥門等感測設備，農友可透過網路用手機App操作調控水位。（羅亦晽攝）

農試所副所長蔡致榮也前往農友稻田查看系統狀況。（羅亦晽攝）

農友王順和說，以往每2天至少要到田裡巡水一次，裝設監控設備後，就能在手機上「顧田」。（羅亦晽攝）

花蓮縣水情雖然尚未拉警報，由於近日降雨較少，花蓮大米倉富里鄉已有部分區域開始啟動輪灌機制，行政院農委會農業試驗所也未雨綢繆，在農友稻田內試運轉「水稻智慧間歇灌溉技術」，透過手機app即可隨時監看水位，進行間歇灌溉，節省3成灌溉用水外，更能省下更多人力與時間。

傳統水稻田整平插秧後，長期需維持3至5公分深水灌溉，導致稻作生長期用水甚多，間歇灌溉則是採乾濕交替方式，田水灌溉一定高度後即停止灌溉，待土上的水蒸發到無積水時，再重複進行灌溉。間歇灌溉除了省水，更助於土壤透氣與稻株根系發育，讓水稻更強健。

農試所副所長蔡致榮說，其實已有不少農民早就有施作間歇灌溉，不過為使其智慧化，2019年和台中及苗栗兩區的農改場成立團隊，研發「水稻智慧間歇灌溉技術」。在稻田間裝設水位計、通訊主機與太陽能水閥門等感測設備後，即可隨時隨地透過網路用手機App監控水位，甚至按下一鍵「水就直接送到農田」，遠端操控灌溉系統，省去巡田水時間外，更能省下人力成本。

試運轉的農友王順和說，以往每2天至少要到田裡巡水一次，裝設監控設備後，就能在手機上監控稻田的水溫、灌溉深度、濕度等，「在家即能顧田」。不過他也擔憂，若雨量持續不足，恐要提前節水，而設備目前遇到最大的問題亦在於水的來源，若沒有穩定水源，機器根本無法運作，功能等同於零。

此外，雖然花蓮尚未傳出缺水事宜，不過近期的降雨量稍作不足，富里鄉部分區域已啟動輪灌機制，農水署花蓮管理處長張麒瑋說，花蓮水情狀況就南區較其他區域來說較為嚴峻，目前已針對竹田圳、秋林圳及永豐圳等，經由水門控制，由工作站與地方小組長調配水量，分批輪流供給各各區塊的農民，不過稻田耕作狀況皆正常。

(中時 )