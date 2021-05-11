畢業季來臨，新鮮人將大量湧入職場，但企業敞開大門了嗎？1111人力銀行「企業搶進新鮮人調查」發現有近8成（79.2%）企業積極招手新鮮人，相較去年的6成明顯高出20%，且提供給新鮮人的平均薪資為2萬8402元，比去年微幅上漲1.05%。

另一方面，國發會3月景氣對策信號，為「連2月」亮起代表景氣熱絡的「紅燈」，綜合判斷分數維持40分。這顯示，國內經濟持續走強，預期第2季有望續亮紅燈。加上股市熱絡帶動下，科技金融景氣轉熱，知名大廠亦持續擴編。

看準數位學習人才擁抱新科技、學習速度快且具高度學習意願特性，台新金控首開金融同業先例，與全臺最大線上學習平台「Hahow好學校」攜手合作，完成「數位行銷、社群行銷、程式語言、資料分析、網頁後端」5大類型指定課程，取得「完課證明」的學員可優先獲得面試機會。

除了積極招募數位人才之外，近期台新金控將參與包含臺灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學及中山大學等校園徵才博覽會，預計對外開放超過1000名內外勤職務，包括儲備菁英（MA）、法金助理客戶關係經理人（ARM）、新世代數位財管專家（Jump Team）、數位金融產品經理、程式設計師等。

另外，國內資通訊與數位應用服務先驅的「遠傳電信」，今年將持續加速、加量網路建設，力拼年底覆蓋率超過9成。遠傳發展5G應用不只是做生意，更是做公益，5G遠距診療大幅增加偏鄉病患就診的便利性，除了已開診的眼科、皮膚科、耳鼻喉，今年將在蘭嶼、綠島新增心臟內科。今年遠傳也預計將5G技術導入居家照護與長期照顧服務，藉此減少家庭的照顧壓力與社會成本。

遠傳也攜手台達、微軟打造全國第1個5G智慧工廠，與亞太共頻共網為台灣第1個5G合作示範案例。目前遠傳有近百個企業專網合作案洽商中，亞太合作案可望在政府相關單位審核通過後於今年落實，持續擴大遠傳的差異化優勢。2021年遠傳針對「大」數據、「人」工智慧、「物」聯網等5G新經濟領域人才，招募人數無上限。

(中時新聞網)