基隆市臨時舉行應變會議，市長林右昌表示，進出八大行業、公有市場必須配戴口罩，並實施實名制，此外，全市畢業旅行延後，畢業典禮照常舉行，在校生及家長採線上觀禮。

林右昌指出，因應新北及宜蘭的疫情狀況，市府在會中已做出多項結論，包括全市八大場所，即日起將由警察局會同產發處啟動宣導查核，提醒民眾務必配合戴口罩；至於全市公有市場，室內區域嚴格要求攤商及顧客配戴口罩，否則禁止進入，室外區域也會加強宣導及勸導。

而廟口夜市則由產發處編組同仁加強進行宣導，特別是對所有攤商嚴格要求必須佩戴口罩，用餐座位則要有透明隔板，遊客部分也會加強宣導佩戴口罩，至於搭乘公民營客運車輛及進出醫療院所，也一樣要求大家都戴好口罩，請民眾務必配合。

另外，教育處多項重大活動，包括5月15日仁愛區健走、6月5日基隆市運動會取消，5月29日山海廚神活動將縮小規模，僅保留競賽的部分，取消攤位體驗；5月29日全市語文競賽因涉及全國後續賽事，由教育處跟主辦單位重新研擬，原則上會取消家長陪同。

至於本市畢業旅行一律延後辦理，畢業典禮則會要求學校依據中央防疫指引，在校生、家長觀禮一律採線上視訊方式參與。

而6月初國家海洋日的相關活動，市府會配合海委會進行修正跟調整，在基隆市舉辦的基隆、新北的淨灘活動取消，原本6月6日要在潮境公園舉辦的夏日海派音樂活動也會延後辦理，最後，所有醫療院所、長照機構及護理之家，與北北桃同步一律禁止探病。

林右昌指出，北北基桃是首都生活圈，雖然基隆市目前沒有確診案例，但基於生活圈的概念，本市跟北北桃會採取一致性的防疫措施，他也呼籲符合施打疫苗條件的民眾，以及機關團體、人員，能盡速施打疫苗。

(中時 )