保險公司變相多給佣金搶業績、保經公司以廣告費為由多要佣酬，遭保險局重罰。金管會11日宣布，和泰產變相以合約約定方式，額外給付錠嵂保經佣金，從2011年到2019年多支付2,400多萬元，支付金額與業績正相關，被視為變相佣酬，也以禮券方式額外給自家業務員佣酬，4個月金額達45萬多元，所以和泰產被罰420萬元。

錠嵂保經則是從2011年到2020年間，以「業務訓練費用」、「活動廣告贊助費」、「網頁上架廣告」、「商品教育訓練」、「廣告費」、「業務推廣費」等名目，向五家保險公司收取額外的費用，但沒有提供服務的具體事證，影響市場秩序，限一個月改正，併處罰鍰170萬元。

保險局副局長張玉煇表示，錠律保經除多收廣告費，無提供服務的具體事證外，也與多家保險公司透過簽訂增補合約書、增補契約書、增補備忘錄等方式，分別以舉辦家庭日活動為由，向保險公司收取業務推廣費用，即類似「贊助活動費」的意味，逾越身為保經公司提供保險相關服務而收取報酬的範圍，不合營業常規。

和泰產則是為了爭取業績，在2019年間辦理工程險、商業火險等獎勵方式，以連結業績發放禮券給業務員，性質屬「直接招攬費用」，但用「非直接招攬費用」來認列，變相給業務員額外佣酬。

(工商 )