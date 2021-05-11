富旺(6219)第一季合併營收達新台幣2.86億元，主要歸功於建案事業體100％銷售業績的貢獻，營業淨利932萬元，稅後歸屬於母公司淨損及每股虧損分別為0.26億元、0.17元。

富旺表示，公司各建案也如火如荼的施工及推案中，統計公司全台8個尚未銷售完的成屋以及線上預售建案，不僅詢問度大幅提升，今年前4月的預約看屋數較去年同期成長，尤其是台中地區總價在1000萬元內的2~3房案件，其預約看屋數更是明顯成長，將有助於對未來營運挹注穩健的成長動能。

富旺累計2021 年第一季合併營收達新台幣2.86億元，主要歸功於建案事業體100％銷售業績如預期穩定入帳的貢獻，包括世界之翼、站前大時代二期CD區、匯幸福等，加上營業成本與費用之出良好的控管下，挹注首季營業毛利率為28％，營業淨利932萬元，惟業外認列2559萬元損失，使得稅後歸屬於母公司淨損0.26億元。

(時報資訊)