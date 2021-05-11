食品股王鮮活果汁-KY（1256）11日董事會通過第一季合併財報，合併營收9.94億元，年增171.54％；歸屬於母公司稅後淨利大增15.72倍、達1.99億元；單季每股賺5.88元，也明顯高於去年同期的0.35元。營收、獲利、EPS全數創下歷史同期新高紀錄！

值得一提的是，即使排除去年疫情因素影響，跟2019年首季相比，鮮活今年第一季合併營收仍成長44.72％，歸屬於母公司稅後淨利成長118.68％，每股稅後盈餘也高出3.19元（2019年首季EPS為2.69元）。不僅重返成長軌道，還有顯著爆發增長！

針對成長動能，首先從大環境來看，鮮活表示，中國消費者對健康飲品需求提升，帶動新式茶飲的發展，驅使中國現製茶飲市場規模加速成長，加上去年疫情爆發後，中國手搖茶飲產業迎來秩序重整，強勢品牌在疫後持續擴張，也使得整體經濟規模再擴大。

再從公司角度來看，鮮活表示，該公司持續憑藉著研發優勢，聚焦口感添加物等高毛利的產銷組合，並配合客戶少量、多樣化的生產，成功推升該公司第一季毛利率衝高、達44.82％，較去年同期大幅增加10.4個百分點。

同時，鮮活通路布局與新產能也逐漸發酵，鮮活指出，目前昆山、天津與廣東三大廠的總產能已提升至11萬噸，並持續強化物流配送效率，在快速出貨的生產能力下，持續深化客戶服務。

展望第二季，鮮活表示，進入夏日飲品傳統旺季，隨著中國手搖茶飲系統等終端客戶持續展店，手搖飲品原料需求可望穩定成長，鮮活也配合客戶需求，與手搖茶飲連鎖品牌進行深度合作，預估中長期營運表現可望持續穩定發展。

(工商 )