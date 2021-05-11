證交所表示，91APP,Inc.（6741）初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，11日進行競拍，競拍結果每股均價為106.76元，並敲定公開承銷價格為66元。

證交所指出，91APP,Inc.此次辦理競價拍賣股數9,646仟股，公開申購股數為2,911仟股。此次參與投標之投標單筆數共計3,683筆，合格標單共計3,526筆，以美國標決定競拍得標價格，已11日於證交所公開完成電腦開標，並全部順利拍賣成功。

開標結果最低得標價格94元，最高得標價格145元，得標加權平均價格106.76元。

另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，91APP,Inc.競價拍賣最低承銷價格為58.93元，此次辦理公開申購價格為66元，5月13～17日為公開申購期間；5月19日為公開抽籤日。

(工商 )