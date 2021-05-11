電競、雲端及高速運算中心伺服器需求強勁，且新產品於第2季陸續上市，偉訓(3032)目前產能滿載，訂單能見度已達第3季，偉訓表示，由於拿下美西電競品牌客戶大單，且旗下自有電競品牌”Cougar”新產品挹注，加上江西廠新產能第3季加入量產，今年毛利率有望逐季攀升，營運成長可期。

偉訓以機殼起家，後來跨入電源供應器，公司於2016年取得力韡及富驊的股權，並引進神達旗下神達電腦為策略聯盟夥伴，現有產品包括：工業電腦機殼、電腦機殼、PC電源供應器、長照床/醫療床/家居床，目前營收比重分別來自電競電源供應器代工(約佔30%)、電競自有品牌約佔25%、伺服器產品約佔25%及醫療床等四大類。

宅經濟需求自去年延續至今，偉訓第1季合併營收24.9億元，年成長45.1%，營業毛利為4.2億元，年成長39.53%，營業淨利為9980萬元，年成長27.87%，由於公司在今年第1季認列發放庫藏股給員工費用，稅後盈餘為7183萬元，每股盈餘為0.64元。

偉訓長年深耕雲端伺服器與機櫃產品，除了白牌伺服器與機櫃及日本大型系統廠訂單穩定成長外，已經成功爭取到北美大型電商的訂單，並於第2季大量生產，是長期性的成長動能，毛利貢獻極為顯著，此外目前雙方也進行下一代產品的開發，預計第4季上市。

在電競產品方面，偉訓在電競椅製造上具有高度垂直整合的成本優勢，電競椅在電競產品扮演非常重要的腳色，延續去年宅經濟的強勁需求，偉訓也在第2季完成擴廠的動作，可以完全滿足客戶的需求，也拿到了美西的電競品牌客戶大單，將於第3季開始出貨；在自有電競品牌部分，”Cougar”今年上半年的業績預計較去年同期成長90%，而”Cougar”新產品方面，最新的旗艦電競椅 Terminator預計7月下旬開始量產上市，旗艦滑鼠Dual Blader也預計在5月量產，旗艦耳機Omnes預計在6月量產，指標性旗艦機箱產品Conquer 3預計於第3季上巿；Cougar的各產品系列旗艦級產品，設計極具獨創性與差異化，能有效提升Cougar的品牌形象及帶動整體銷售量成長。

在子公司部分，大數據與高速運算中心是中國重點扶植的產業，偉訓子公司富驊(5465)在中國的高速運算中心在也進入大量交貨階段，富驊預估，大數據產品的交貨將會是2020年的兩倍成長。

受惠於電競，雲端及高速運算中心伺務器需求強勁，偉訓表示，第2季單月營收可望較去年同期成長，目前產能維持滿載，訂單能見度已至第3季，雖然半導體供貨緊張，但公司與上游供應商合作緊密加上新產品在第2季陸續上市，今年毛利率有望逐季成長。

偉訓表示，偉訓在高階電競電源、大型伺服器與高速運算中心的產品、電競自有品牌與通路及醫療床的發展都有很好的成效，其中電競電源供應器新白金系列導入大型OEM客戶並陸續出貨，同時鈦金產品在80plus官網也通過驗證，是偉訓電源在技術上的重大突破，鈦金產品將成為延續白金系列的下一代成長動能，且江西增建擴產的工廠也即將在第3季投入量產，每個月產能可以達到50萬台，除台灣有工廠完全滿足客戶因應美中貿易戰的變化外，結合大陸工廠的擴廠計畫，客戶訂單出貨無虞，營運成長可期。

(時報資訊)