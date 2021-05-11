中央疫情指揮中心今（11日）宣布即日起至6月8日將提升疫情警戒至第二級，連帶衝擊飯店餐飲及會議活動市場。據查訪，已有飯店陸續接到詢問退訂或延期需求，如台北喜來登大飯店各餐廳陸續收到許多訂位取消，損失營收仍在統計中，其中以自助餐廳十二廚影響較大，1周內取消約10幾組，而福容大飯店在宴會餐飲的部份也有延期與部分取消的狀況，影響約1成內業績，各大飯店也上緊發條拚防疫。

台北喜來登大飯店表示，因疫情處不明朗狀，本周預計將有1組自去年開始延期的婚宴取消，其餘賓客則處觀望狀態，住宿的部分則有零星散客取消或延期，中南部團客、旅行社多數還在觀望中。台北喜來登也表示，將配合政府政策給予較多專案彈性，免費為賓客升級更寬敞的場地，拉大桌距以維持社交距離，入場賓客採實聯制登記，且須全程配戴口罩；會議則以不飲食、全程配戴口罩與防疫隔板隔開等措施，得以實行百人以下聚會。

台北晶華酒店即日起將把宴會廳、餐廳的桌距拉大，並依客人需求縮減每桌人數，而賓客舉辦會議活動時也會增設會議隔板讓人更安心。晶華國際酒店集團表示，今年初即啟動更加嚴密的防疫措施，針對客房和公共區域的消毒熱點加強清潔，除了全面實施消費「實聯制」，添購美國軍用等級的測溫儀，台北晶華酒店還設置有全台飯店內最具規模的「食安實驗室」，經層層把關後美食才能上桌，確保民眾食的安全與住的安心。

福容大飯店指出，福容一直以來遵循中央政策，賓客進入飯店須配戴口罩、量測體溫、用酒精消毒，並填寫實聯制；用餐、宴席會將座位間距拉開，以維持社交安全距離；若有近期內訂結婚場次，訂席人員也能協助顧客將婚宴延期，讓賓客能在疫情緩解後再安心聚餐；定時清潔飯店場域並加強消毒，對內也嚴格執行防疫工作，員工上下班必須量測體溫、消毒，且每天均須回報足跡，致力杜絕任何染疫的風險。

台北寒舍艾美酒店則表示，宴會廳有接到少數賓客來電，欲延期調整會議時間，住房部分則有零星退訂需求，為落實防疫工作，餐廳與住房已採實聯制，確實執行人流管制及環境的清消；餐飲服務人員也拉開桌與桌之間的距離，同時也正在研擬安排賓客「梅花座」之方式，以遵循防疫守則；宴會廳的會議空間配合防疫也已加裝安心隔板，強化社交距離。

六福旅遊集團也配合政府將防疫措施升級，全區嚴格強化落實各項防疫工作，包含櫃台、電梯出入口及餐廳皆放置酒精消毒液，全面加強殺菌及消毒作業，旗下各營業點全面執行實聯制、配戴口罩、體溫量測，餐飲及公共客區入座前後都會再用酒精擦拭消毒；客房也都消毒殺菌清潔劑整理客房清潔，各餐廳則於賓客入場前維持1.5 公尺社交安全距離，入場後採梅花座安排入座，並於餐檯上立牌加強宣導並隨時提醒賓客配戴口罩。

(中時 )