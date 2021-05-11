畢業季即將到來，經濟部加工出口區管理處4區舉辦聯合徵才活動，前鎮、台中港、楠梓及屏東科技園區於本月13日、18日、28日及29日，接續在區內登場，共釋出逾1600個職缺，部分廠商薪資上看6萬元。

首場徵才由前鎮科技園區打頭陣，廠商有華東、天二、光頡、旭宏等6家科技公司，職缺項目包括設備工程師、研發工程師、生管助理管理師、品管檢驗員、生產作業員等，總計提供205個職缺。

台中港科技園區在有今國光學、巨菱化學、宏全公司、新萊應材、車王電子、盛輪公司等11家，應徵項目包括機械研發主管、製程工程師、研發工程師、CNC車床工程師、職安管理師、人資管理師、生產助理員、技術員等，釋出近300個職缺，部分廠商薪資上看6萬元。

第三場楠梓科技園區，有華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、全球華人、台灣興勝半導體等11家，釋出1059個職缺。第四場則由屏東分處辦理，廠商有秉均、溢泰、金利食安、凡事康、明揚、鈦騰及達安等7家公司，提供96個職缺。

(中時 )