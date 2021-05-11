企業愛護員工積極營造友善職場不遺餘力，台灣第1間眼鏡量販店─仁愛眼鏡，寵愛顧客也寵愛員工，購物優惠不但解決員工視力矯正需求，也讓員工成為最佳的活廣告。日月光高雄廠更於2020年新冠肺炎疫情爆發後，第一時間建置最高等級口罩製造設備，免費提供日月光全體員工作為防疫用。這些企業從生活著手關懷員工，照顧員工之際更讓員工感謝企業的用心。

成立近30年的仁愛眼鏡，是相當有規模的連鎖眼鏡量販店，目前全台擁有123家門市，創立至今秉持著用最實惠的價格，給顧客最好的品質與服務，誓言當一個最寵愛顧客的公司，對於員工也是處處寵愛，各式福利給好給滿。

仁愛眼鏡的員工福利，除了員工購物優惠外，不只舉辦國內旅遊，帶領員工體驗台灣各地的美好，還會不定時帶員工出國去，徹底放鬆身心。另外公司也會舉辦員工聚餐、春酒及尾牙，讓員工在努力工作之餘，也能舒壓獲得解放。此外，豐富的獎金、績效獎金等，及有系統的在職訓練，幫員工打造寬廣的職涯，讓員工直呼超感動。

2020年COVID-19爆發，日月光高雄廠以保護員工健康為重，秉持高規格的標準，積極做好每道防疫流程管控，建構AI防疫科技管理系統，加強宣傳及強化員工防疫意識，將防疫工作視為每個人的事，共同落實。第一時間建置口罩製造設施，免費提供予日月光的全體員工做為防疫用，成為半導體第1家口罩自產自用的企業，提供安心與舒適的防疫新生活職場環境。

日月光高雄廠相信，讓同仁感受到尊重與幸福，是激發創造力的關鍵，於是從「食、醫、住、行、育、樂」6方向，包括在食安管控標準加嚴的前提下，每日提供「午、晚、宵、早」4餐，由公司補助餐費，員工最低自付35元，即可享用打造成小型美食街的餐廳，享受吃飯的休息時刻；支持同仁參與社團與各項活動，以期生活培養興趣及運動習慣，達到工作與身心平衡，目前共有23個社團、每月舉行運動賽事。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，企業有溫度的照顧同仁，提升員工歸屬感，將讓更多員工放心在企業裡成家立業、安心工作，留住人才。1111人力銀行「找工作送1萬」活動(https://event.1111.com.tw/event21/21y1000w/index.asp)，透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可在網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，可領到最高1萬元獎金，1111從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才。

(中時新聞網)