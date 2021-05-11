熱浪來襲恐致死 36度放高溫假？街訪民調出爐

近日中午高溫都超過30度，有民眾日前午後在大里區國光路2段附近發現，大熱天下有一年長者疑是迷路，騎著摩托車停在路邊左顧右盼，中市警局霧峰分局大里分駐所員警到場以警政系統查詢發現，90歲的賴翁，家住南區，鑑於天氣太過炎熱，員警主動載翁回去，他的摩托車也由員警幫忙騎回去。

警方指出，國光路店家報案指稱，大里區國光路2段有位老人家，騎著摩托車，神情狀似無助的停在路旁張望，應該是迷路了，員警到場了解，老翁表示他獨自騎乘機車外出購物，卻迷路了，也一時心急，忘記家中住址及聯絡電話。

員警於是透過警政系統查詢，順利查出老翁姓賴、年齡90、家住南區愛國街，賴翁這才想起自己的家在哪裡，不過當時天氣炎熱、賴翁年事又已高，對於回去的路徑也不熟悉，員警於是以巡邏車將他載回去，再幫忙把老翁的重機車，也騎了回去，一路上賴翁，心情一直很忐忑，等看見家人後，才終於露出放鬆的笑容。

霧峰分局長陳家銘表示，家屬須多加注意老人家動態，盡量有家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出增加危險，並呼籲家人與長者討論是否自己的身心狀況適合駕駛車輛，高齡駕駛者的身體隨著年齡增加而出現老化，進而可能會影響反應和協調能力，以及認知、視力、判斷力及緊急問題解決能力等，其實可以透過協助長者改搭乘大眾運輸工具或是家人多一點陪伴接送，一起關心和維護高齡駕駛者的安全。

(中時 )