國民黨黨主席選舉在即，傳出有意參選的青年發展基金會董事長連勝文、11日南下屏東捐贈偏鄉學校籃球訓練器材時表示，在領表登記之前都有時間，並沒有規定哪一天要表態，對於相關政治話題四兩撥千斤。

外傳連勝文爭取黨魁動作頻頻，且連陣營也已擬定作戰策略，不排除與理念相近者組成「反江聯盟」，盼能拉下現任黨主席江啟臣；但親江派卻老神在在表示，連勝文參選也正好，能讓連家看清楚自己在黨內政治實力還剩多少，說不定選完就直接下課，似乎不太看好。

對此連勝文表示，不管怎樣，黨裡面的競爭自己不會去批評、甚至貶低黨內其他同志，這點就是他與其他陣營最大差別。連勝文也強調，黨內的選舉或競爭都不是為了個人，也沒有反誰或支持誰，只單純是對於黨的理念和未來發展有些不同看法，他也透露常常與前高雄市長韓國瑜見面聊天，與他聊天是一件愉快的事情，他很幽默，作為一個好朋友及好大哥，常會見面交換意見，就只有如此。

至於何時正式表態參選？連則說，在領表登記前都還有時間，沒有規定哪一天一定必須表態或講什麼話，只說在選舉前就會作出決定。

(中時 )