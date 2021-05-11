僑泰高中學生林柏安(左二)雖家中經濟環境不佳，仍刻苦向學，錄取台灣科技大學。(僑泰高中提供／林欣儀台中傳真)

高職部統測成績尚未公布，但僑泰高中已有9名學生錄取國立科大。(僑泰高中提供／林欣儀台中傳真)

科技校院繁星計畫今天放榜，台中市僑泰高中有5名學生錄取國立科大，其中，就讀電子科的林柏安雖家中經濟環境不佳，他仍不畏艱難、持續刻苦努力，順利考取台灣科技大學；多媒體科賴怡萱家中從事旅遊業，她為幫忙父母，轉往外語方向發展，錄取第一志願雲林科大應用外語系。

僑泰高中指出，繼高中部大學繁星甄選創下錄取國立大學人數新高紀錄後，今年學校在技職繁星也交出亮眼成績，包括林柏安錄取台灣科大資訊工程系、吳卉薰考取高雄科大應用德語系、林柏叡錄取高雄科大機電工程系智慧自動化組，以及楊宜潔錄取勤益科大應用英語系、鄒汶芯錄取台北護理健康大學嬰幼兒保育系。

校方表示，在特殊選才部份，學生賴怡萱錄取國立雲林科大、宮浣芯錄取國立勤益科大、劉依婷錄取國立聯合大學，若再加上李明家以技優保送路取台灣科大機電技優專班，目前已有9名學生錄取國立科大。

僑泰指出，錄取台科大的林柏安家裡是低收入戶，他不畏艱難、奮發向上，是班上永遠的第一名，多次模擬考成績突出、排名在全國30名內，身為班長的林柏安更熱心助人，擁有超好人緣。

另多媒體科賴怡萱也是班上第一名，術科創作極具美感，但她為了幫忙家中的旅遊事業，高二時轉往外語方面發展，高三上學期考出多益900分的成績。

僑泰高中校長溫順德表示，高職部統測成績尚未公布，但僑泰已有9名學生錄取國立科大，顯示老師平日教學用心、學校依據孩子表現提供有利入學管道的方式奏效，且學生都能堅定目標，才能考取理想校系。

(中時 )