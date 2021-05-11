13年前，美國海軍首次迎來「濱海作戰艦」(LCS,littoral combat ship)，做為取代巡防艦(frigate)的二級艦角色時，許多人相信這種敏捷、高速、多功能的艦艇，能夠有效的執行各種任務。然而沒想到，如今的LCS成了美國海軍最尷尬的存在，它的航程不夠、武器火力薄弱，甚至故障率高，它的後勤維修也一直沒有形成有效的體系。

防衛新聞(Defense News)報導，美國政府問責局(U.S. GAO)調查濱海作戰艦(特別是自由級)的維護問題，發現LCS的後勤工作不是美國海軍能掌握的，很多複雜的系統只能由製造商(洛克希德馬丁公司)來處理，在等待製造商前來的等待時期，軍艦只能趴窩 。

GAO的調查人員發現，LCS上面有許多商用系統，這些部分美國海軍不知道如何處處理，一但故障只能請製製商前來故障排除。如果這艘軍艦需要出航，那麼只能從另一艘還沒有任務的LCS身上拆來替換。

即使如此，仍然發生自由級2號艦沃思堡號在2016年趴窩在新加坡的情況，之後是承包商派員前往修復維護，導致向政府收取的差旅費，數千美元到超過一百萬美元不等，這對海軍也是沉重的負擔。

GAO發現，由於製造商是唯一知道如何修理的單位，再加上LCS的動力系統並不普及，因此製造商自己的維修人員也很有限，這些問題都危害著LCS的出勤與維護效率

。

另外的麻煩是，原本計畫中的LCS「任務模組」，也沒能獲得製作批准，這意味著LCS的多功能優點完全無法實現。

美國海軍希望，LCS的後勤修復工作能夠儘量由海軍自己把控。邁克·吉爾迪將軍（Michael Gilday）說：「海軍後勤服務部希望把LCS維護工作由自己執行，這樣可以有效控制成本。」

吉爾迪說： 「我們希望把LCS的維護系統，從以承包商為中心，改為以海軍為中心。」

這並不容易。GAO在4月下旬的報告中指出，LCS嚴重依賴許多商業系統，並允許承包商不公布技術細節，因此海軍無法始終獲得維護此類系統的必要技術。

GAO報告說，由於LCS計劃的合約有一些商業保密條文，海軍從未取得維護LCS系統所需的技術文檔。

製造商還會在標記「關鍵資訊」的文檔上給模糊化，而海軍「必須尊守法律合約，不得標記並獲得所需的信息使用權。」

GAO寫道：「這些問題都使LCS的修復工作變得更複雜，延長了維修的時程。」

(中時新聞網)