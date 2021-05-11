大陸乘聯會11日發佈最新資料顯示，在新能源汽車市場方面，4月的乘用車批發銷量為18.4萬輛、年增率214.2％，持續保持高速增長態勢。其中新能源乘用車批發銷量排名前4企業，分別為上汽通用五菱的3.06萬輛、特斯拉中國約2.58萬輛、比亞迪2.55萬輛與上汽乘用車的1.3萬輛。

另外值得注意的是，特斯拉4月批發銷量較3月減少了近1萬輛，單月下降27％。對此，特斯拉方面解釋，主要是上海超級工廠對Model Y生產線升級，在4月曾停產兩周，銷量因此產生波動。

據每日經濟新聞報導，4月大陸的新能源車出口量也呈爆發增長，在國內乘用車整車與CKD出口量（全散件形式出口）的占比為16％。其中特斯拉出口量超過1.41萬輛；上汽乘用車以2378輛的新能源汽車出口量緊隨其後；排名第三的是愛馳汽車。

至於整體4月大陸國內乘用車市場零售銷量為160.8萬輛、年增率12.4％。全國乘用車市場訊息聯席會秘書長崔東樹說，儘管4月乘用車銷量出現單月下滑，但對比歷年平均的單月增速來看，仍保持相對較好的發展態勢。

崔東樹認為，今年大陸經濟走勢相對平穩，逆週期政策逐步退出，經濟持續面臨基數回升的下行壓力，但製造業出口表現仍強勁，對車市消費形成較好的基礎支撐。

崔東樹表示，目前大陸國內汽車銷量規模仍受到保有量總量的影響，但隨著汽車電動化趨勢的到來，車輛壽命週期將大幅縮短，或將使國內汽車市場年銷量規模超過4000萬輛。

(旺報 )