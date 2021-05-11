美科技股再度重挫，加上台灣疫情惡化，拖累台股11日暴跌652點，失守季線關卡。進一步觀察ETF表現，除了避險資金湧入，帶動反向型ETF漲勢最為強勁之外，台股ETF普遍呈現拉回整理格局，而具有股利題材支撐的台股ETF表現相對抗跌，其中以元大MSCI金融ETF（0055）跌幅最小，僅下跌0.77％。

隨著各大金控陸續公布現金股息，由於去年獲利亮麗，預估15家金控今年合計將發出1,848億元現金股利創下歷史新高。

元大MSCI金融ETF是市場唯一一檔純台灣金融股的ETF，今年以來漲幅達20.89％，勝過大盤同期漲幅。根據法人估計，今年台灣金融股平均殖利率為3.89％，也超越台股大盤的2.55％水準。

雖然疫情仍未消停，但多數國家疫苗普遍施打中，美國經濟數據顯示景氣穩健復甦，預期銀行股獲利回溫，銀行業4月本業持續復甦，呆帳無明顯增加，大多為一般提存增加，顯示不動產相關放款仍增長強勁。

(工商 )