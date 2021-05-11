新興首季營收7.89億、EPS 0.11元 17:512021/05/11 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新興（2605）今年首季營收7.89億元，獲利0.62億元，EPS 0.11元，由於第二季以來公司擁有的12艘散裝船，平均每艘每日獲利都有1萬美元以上，估計第二季獲利將明顯好轉。 新興旗下3艘超大型油輪，目前每日平均運價僅在1萬美元左右，代表每艘每日要虧約1.5萬美元，合計約虧4.5萬美元，但12艘散裝船每日約可賺12萬美元，扣掉油輪損失還有7.5萬美元，只要第二季運價維持在目前水平，獲利將可大幅提升。 首季獲利賺贏去年上半年 立碁首季EPS 0.47元 龍巖去年配息1.2元 今年首季EPS 0.97元 (工商 ) #新興 #萬美 #首季營收 #EPS #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桓達第一季EPS倍增至1.18元 10:002021/05/11 財經 詩肯首季獲利創單季次高 EPS2.06元 16:312021/05/11 財經 萬海首季EPS 6.62元 第二季會更好 16:532021/05/11 財經 《電子通路》聯強Q1獲利年增41％ EPS登高達1.52元 17:062021/05/11 財經 《其他股》房市增溫 信義房屋首季每股盈餘0.62元 17:232021/05/11 財經 六角首季稅後淨利年增率210％ 每股純益0.59元 16:492021/05/11 財經 永記第一季每股盈餘1.76元 年增55％ 17:512021/05/11 財經 麗豐-KY首季獲利年增222％ EPS 3.91元 今年營運呈先蹲後跳 16:332021/05/11 財經 《觀光股》雲品Q1每股賺0.37元 Q2淡季審慎樂觀 13:082021/05/11 財經 《營建股》富旺首季每股虧損0.17元 17:402021/05/11 財經 《食品股》鮮活Q1獲利、EPS 齊創同期高 17:232021/05/11 財經 財經熱門新聞 台股後市出現大隱憂 謝金河曝光重殺652點原因 - 財經 台股爆天量7148億 外資殺盤不手軟 這檔傳產股變刀下亡魂 - 財經 台股恐慌性下跌 國安基金信心喊話 - 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 多付及多要佣金 和泰產、錠嵂保經共罰590萬 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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