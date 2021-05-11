新興（2605）今年首季營收7.89億元，獲利0.62億元，EPS 0.11元，由於第二季以來公司擁有的12艘散裝船，平均每艘每日獲利都有1萬美元以上，估計第二季獲利將明顯好轉。

新興旗下3艘超大型油輪，目前每日平均運價僅在1萬美元左右，代表每艘每日要虧約1.5萬美元，合計約虧4.5萬美元，但12艘散裝船每日約可賺12萬美元，扣掉油輪損失還有7.5萬美元，只要第二季運價維持在目前水平，獲利將可大幅提升。

(工商 )