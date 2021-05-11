立碁（8111）近年積極轉型之下，第一季繳出亮麗財報，毛利率、營益率與前一季度、去年同期相較，均繳出雙率雙升成績單，營益率年增8.32個百分點，首季稅後純益5,108萬元，年增292.9％，一季的獲利就賺贏去年上半年，每股稅後純益0.47元。

新興首季營收7.89億、EPS 0.11元
桓達第一季EPS倍增至1.18元

(工商 )

#立碁 #賺贏去年 #繳出 #營益率 #首季