中央流行疫情指揮中心對中華航空啟動「清零計畫2.0」，華航預估需費時3個月才能完成，交通部民用航空局指出，除監督華航，機組員的防疫工作也將透過民航局、業者、機組員三級機制加強監理。

民航局指出，清零計畫2.0已開始執行，疫情指揮中心將機組員分為安全組及風險組，目前在集中檢疫所或防疫旅宿接受檢疫的機組員，14天檢疫結束後進入安全組，可進入社區或派飛；風險組目前持續派飛，任務結束、完成14天居家檢疫，進入安全組，兩組成員不能相互接觸、禁止混編派飛。

華航評估，讓所有組員進入安全組，需費時3個月才能完成，諾富特飯店約500間房間供其機組員居家檢疫仍有可能不足，將考量利用現已收入華航組員的防疫旅宿或集中檢疫所。

民航局表示，未來無論國籍或外籍航空公司機組員的防疫工作，均將採三級制予以落實，民航局擬訂計畫或規範後，要求機組員跟航空公司遵行。

第一級是機組員自律，在居家檢疫與自主健康管理期間，需遵守規定；第二級是公司積極管理督導；第三級是民航局監督跟查核。

民航局說，目前機組員違反規定，處罰個人，航空公司未善盡管理督導之責，則處罰公司，未來將更嚴格執行。

根據民航局規定，國籍航空公司機組員檢疫必須於防疫旅宿、防疫宿舍或符合防疫規定之住家執行。居家檢疫部分，目前由民航局、航空公司與警政機關透過指揮中心設定的電子圍籬系統共同監督，未來則將增加民政系統，由村里長或村里幹事提供協助。

(中時 )