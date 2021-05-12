網路資安廠商Fortinet今天公布台灣最新資安威脅報告指出，在2021 年第1季，台灣地區遭受超過200萬次網路攻擊，其中以與中國駭客有關及針對物聯網設備的殭屍網路攻擊為主。

根據Fortinet旗下資安威脅情報中心FortiGuard Labs發布的2021年第1季「台灣資安威脅情報」，台灣地區智慧家庭設備興起、邊緣設備呈爆炸性成長，遠距工作者成為網路犯罪分子的攻擊對象。

報告也顯示，因資安技能差距、員工資安意識不齊等因素，網路犯罪分子得以針對家庭路由器發動攻擊，造成物聯網設備受駭、竊取機敏資訊。

FortiGuard研發中心台灣區經理林樂說，2021年上半年最大的資安趨勢，包含全球基礎架構受到日益嚴峻的加密勒索攻擊。針對供應鏈的攻擊，則重新定義零信任網路架構，原本被信任的軟體也需納入防護考量。

Fortinet今天也宣布，台灣作為Fortinet重要合作夥伴，Fortinet產品已有超過85%在台灣製造與出口，未來也將持續強化台灣資安產業供應鏈，並深度培育本土資安人才。

Fortinet北亞區總經理陳鴻翔表示，Fortinet深耕台灣近20年，是美商公司投資台灣的標竿，在台灣製造出口的產品比例來到歷史新高。除了投資台灣硬體資安供應鏈的發展，為配合行政院「資安產業發展行動計畫」，Fortinet未來也會與政府攜手共創資安培育環境、厚植資安專業人才。（編輯：黃國倫）1100511

(中央社)