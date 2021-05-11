中鋼集團不僅工作穩定有保障、福利待遇優於業界，更以調薪速度聞名，被網友稱為「年薪百萬的鐵飯碗」，每年吸引不少民眾報考，其中不乏跨領域者，網友alexander19 便是其中一員，既非本科系、又無相關工作經驗的他，究竟是如何一舉考上中鋼機械員級的呢？

出身工學院非本科系的alexander19，在準備筆試過程中，將重心放在專業科目上，首先，把雲端課程看過一遍，再讀台科大和科友出版的參考書，讀書順序為材料力學、機械原理、機械製造、圖學。

之所以這樣安排，是機械原理的扭矩、機械製造的應變硬化等專有名詞，需要材料力學的知識，才比較容易看懂，而機械製造相對需要背誦，他認為接近考前記憶，會更有效率。

至於面試準備，alexander19也參考前人的心得，自行擬答後再找家人朋友演練，因不太擅長自我介紹，他先將文字稿打下來，苦練20次左右才不結巴。面試當天，總共分為3個階段，先是簽同意書、收資料、抽考場，再來是10分鐘小考，偏向背誦和計算錐度的小題目。最後是面試，時長約20分鐘，主要詢問大學成績、兵役、過往工作經驗、對於工作內容的了解、未來規劃等方面。

alexander19表示，相較於其他競爭者或有很多專業證照、也有很多相關工作經驗的前輩，自己只有加油站的打工經驗，大學成績差，又非本科系，但因深知中鋼是他想工作的地方，加上大學普物有點基礎，並對材料力學有些興趣，因而決定報考。雖然複試時長官對大學成績有很大的疑問，但這些問題他早已有所準備。

他也提到，有些人或許只讀1個月就可以考過，但他至少準備了半年，才把這些東西稍微讀起來，畢竟這是他非常陌生的領域，希望以自己的經歷，鼓勵相同狀況的人，只要認真付出，也有機會能夠錄取。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，像中鋼這樣行之有年的甄試招考模式，通常都「有跡可循」，考生除了熟讀熟記之外，也要勤練考古題，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前輩們的筆試、面試經驗，助攻金榜題名。

(中時新聞網)