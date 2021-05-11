台電今(11)日舉辦2021年環境月起跑發表會，報告2020年環保成績單，火力發電機組空污排放強度較2016年大降62％，提前達成2025年減少6成的目標。同時，環境月全台共有8處電廠、區營業，辦理相關環境教育、生態體驗導覽等活動。

台電表示，用電隨經濟發展持續增長，去年全國發電量共2389億度，較2016年多出130億度。但在全面空污防制改善努力下，空污排放總量仍大減近6萬噸，其中光是台中電廠，即比2014年減少逾2萬噸排放、減排幅度近60％，用煤量更已驟減超過600萬噸。

台電今日下午於台電大樓舉辦2021年台電環境月發表會，今年以《電˙循環共生》為主題，針對「因應氣候變遷」、「聚焦循環創新」及「營造生態共融」三大面向，回顧台電2020年環保成績單。

台電說明，在今年環境月主題的「聚焦循環創新」面向上，將於5月13日至30日於新光三越台北信義新天地A9館9樓舉辦循環經濟《迴家》特展，現場將有用退役電表做成的藍芽音響燈箱，或用電力保險絲座製成的座椅等。而在「營造生態共融」面向上，台電目前已完成建置生態場域推動序位評選指標系統，預計今年底在雲林台西陸域風力發電案場完成第一個生態融合計畫。

同時環境月積極串聯全台8處電廠、區營業處等單位，以現場單位長期致力友善環之成果作為亮點，辦理相關環境教育、生態體驗導覽等活動，如林口電廠百合生態環境教育活動、大甲溪電廠蜜源植栽引蝶現蹤電力環境體驗、台中電廠綠電廠生態共融-螢火蟲復育成果發表、卓蘭電廠卓電森活生態共融活動、核後端處之蘭嶼特有種蘭花復育回娘家，以及雲林、嘉義區營業處退役材料木棧板循環經濟手作體驗等。

(中時 )