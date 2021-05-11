許多人在運勢低落的時候會做一些奇怪的夢，在轉運的時候也會做一些帶有預示性質的夢。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，夢見流水、失火、魚群、田地、榖物、棺材、喪事都是吉兆，象徵時來運轉，如果原本運勢欠佳的人有轉運機會，一定要好好把握。

▍1.水類

從解夢角度來看，水象徵財運，夢見大水或是清水中見魚，都是非常吉利的。夢見大江大河漲潮，船中有水，或是不停的飲水都是將要得到大財的預兆。廚房爐灶、瓦斯爐下有水流象徵會得橫財，井中出水表示財富自來。

▍2.火類

如果夢見自己家有大火，而且難以撲滅，自己內心很焦急，這個夢意味著紅紅火火、大發大旺，是發財之夢。夢見火還象徵會快速發財，短時間內會聚集一筆財富。另外除了夢見家裡失火，夢見火焰或是蠟燭，也寓意著財運轉好，收入多多。

▍3.魚類

魚在夢中也是財星的代表，除了夢見魚，夢見龜、蛇、蜜蜂都是進財的徵兆。

▍4.田地植物類

田地、住宅屬財產類，夢見這些表示有財。《周公解夢》中提到「見麥稻主得大財、五穀茂盛主得財、田中生草主得財、擔木來家得財喜、砍伐大樹多得財、果林中行主得財」，如果夢到草木、田地，並且在夢中喜獲豐收，心情愉悅，則預示好事將近，幸運來臨。

▍5.棺材、喪事類

棺材表示升官發財，夢見漆黑發亮的棺材，並且有他人把它抬進你的家門，這是不可多得的好事，所以做夢夢到棺材或喪事之類的千萬不要驚慌，這是升官發財的大吉兆。

從事業角度來看，預示著近期職場表現會得到上司和老闆賞識，有更多表現機會，有升官、加薪的機會，收入會比以前多很多。

經商做生意的人，預示近期你將財源滾滾、生意興隆，合作非常順利，還會獲得很大一筆橫財，有金錢方面的驚喜。

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(中時新聞網)