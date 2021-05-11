中央流行疫情指揮中心今(11)日宣布，新增7例本土病例，其中5例與宜蘭縣羅東鎮中正北路的「銀河百家樂」遊藝場有關，而且這家遊藝場剛好就位在羅東夜市旁。面對國內進入第二階段社區感染，引起民眾恐慌，有當地民眾揭背後真相表示，台灣人太愛趴趴走，而且羅東又是觀光熱點，因此「不用太驚訝」。

這名網友在臉書社團《宜蘭知識+》指出，台灣一直有境外移入病例，大家又喜歡到處趴趴走，而且這次爆出的羅東本來就是觀光熱點，認為有確診病例是遲早的事，「不用太驚訝」，他感嘆有時只能盡人事、聽天命，呼籲大家要作好防範，沒事別旅遊。

羅東爆5本土病例，網友發文回應「不用太驚訝」。（圖／截自臉書 宜蘭知識+）

貼文一出，不到兩個小時，瞬間吸引上千人按讚，網友紛紛回應「是全台都太鬆了吧」、「原來這才是讓雪隧不會塞車的方式」、「雪隧可以不塞車了吧」、「連房子都快要可以便宜了」、「已經有朋友要取消下個月宜蘭的旅遊了」；也有網友說「雪隧一樣塞，因為通通改去花東」、「當歸羊肉還是可以吸引我」。

有網友分析，其實宜蘭只是借鏡，大家一直覺得防疫做得很好，確實國內有好一陣子沒事了，錯就錯在人會鬆懈，其實去很多地方，還是會看到該戴口罩而未戴的人，公共場所好像也沒有很嚴格在抓，就像居家檢疫跑出來的人，被罰了還覺得自己沒錯，一個人就可以害死台灣。

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(中時新聞網)