修平科技大學數位媒體設計系老師馮文君，日前與永進木器廠進行產學合作，為「有情門」品牌設計「Treasure Box of Time時光寶盒」作品，接連奪下德國iF Design Award 2021

Winner獎項，以及德國設計獎German Design Award ： Special獎項，成績獲世界肯定。

這件「Treasure Box of Time時光寶盒」作品是馮文君為「有情門」皮沙發顧客特別設計的禮物，其包裝盒材料是以梣木實木製作，上下兩片構造擁有優美弧形，利用暗藏的磁鐵相吸結合，內部可放入皮沙發目錄筆記書，再以沙發皮革作為緩衝，開啟後可當置物盤，其設計符合環保再利用概念，

馮文君認為，作品能在國際大賽中脫穎而出，主因她在設計案前，先進行田野調查，了解該業主品牌理念、定位與內在精隨後，再將主題融入構思。持續參加國際競賽是希望藉此感染學生，在課程中帶領學生接觸國外設計作品、了解國內外趨勢潮流與議題，藉此拓展視野，發揮創意概念。

校方強調，德國iF設計獎是國際四大設計獎之一，有設計界奧斯卡獎之美稱，今年共有來自世界52國、近萬件作品角逐獎項。

(中時 )