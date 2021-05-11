環球晶圓收購德國世創（Siltronic）一案，截至11日，環球晶圓收購Siltronic一案獲得新加坡競爭與消費者委員會之無條件核准。環球晶圓並已獲得德國聯邦卡特爾署（Bunsdeskartellamt或「FCO」）、奧地利聯邦競爭管理局（「AFCA」）、韓國公正交易委員會（「KFTC」）、中華民國公平交易委員會（「TFTC」）以及美國外國投資委員會（「CFIUS」）之核准。

環球晶圓預計本收購案將於2021年下半年完成最終交割，本收購案的完成將取決於尚需取得之主管機關核准。

(工商 )