龍巖（5530）11日召開董事會，決議去年度股利分派案，每股擬配發現金1.2元；另外董事會也通過2021年第1季合併財報，EPS為0.97元。

龍巖去年獲利衰退，EPS為2.96元，董事會11日召開結果，決議去年度股利分配案，擬發放盈餘分配之現金股利1.2元。

另外今天龍巖也通過今年第1季合併財報，營收為10.00億元，營業毛利6.58億元，營業利益3.81億元元，稅前淨利4.77億元，本期淨利4.41億元，歸屬於母公司業主淨利為4.05億元，每股稅後純益為0.97元。

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(工商 )

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