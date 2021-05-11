龍巖（5530）11日召開董事會，決議去年度股利分派案，每股擬配發現金1.2元；另外董事會也通過2021年第1季合併財報，EPS為0.97元。
龍巖去年獲利衰退，EPS為2.96元，董事會11日召開結果，決議去年度股利分配案，擬發放盈餘分配之現金股利1.2元。
另外今天龍巖也通過今年第1季合併財報，營收為10.00億元，營業毛利6.58億元，營業利益3.81億元元，稅前淨利4.77億元，本期淨利4.41億元，歸屬於母公司業主淨利為4.05億元，每股稅後純益為0.97元。
(工商 )
龍巖（5530）11日召開董事會，決議去年度股利分派案，每股擬配發現金1.2元；另外董事會也通過2021年第1季合併財報，EPS為0.97元。
龍巖去年獲利衰退，EPS為2.96元，董事會11日召開結果，決議去年度股利分配案，擬發放盈餘分配之現金股利1.2元。
另外今天龍巖也通過今年第1季合併財報，營收為10.00億元，營業毛利6.58億元，營業利益3.81億元元，稅前淨利4.77億元，本期淨利4.41億元，歸屬於母公司業主淨利為4.05億元，每股稅後純益為0.97元。
(工商 )
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