嘻哈文化自90年代興起後，舉凡音樂、舞蹈以及穿著，吸引一票死忠粉絲。今年4月，來自台東高中街舞社的高三學生巫宗諺，憑藉精湛街舞技巧，參加台北市立大學獨立招生，榮獲榜首。近期在全台大專院校也吹起一股濃濃嘻哈風格，位於新北的醒吾科大近年與三立電視合辦影視學院，培育明日之星，日前特邀請前街舞世界冠軍蒞校開講；樹德科大近期舉辦校內藝術相關科系畢業製作，打破傳統靜態展覽思維，要用嘻哈音樂征服觀眾。

1111人力銀行近年在產學合作上布局，集結業界的資源，盼能攜手學界楷模共同合作成長，也愈來愈多大學辦理各式競賽、展演活動，透過多元活動屬性，深化學子與產業界的結合。

醒吾科大近年開創影視學院，培養學子藝能，日前特邀請曾拿下世界街舞大賽冠軍，現為台灣知名舞蹈工作室《HRC》執行長陳柏均校園開講。陳柏均以「跳街舞教我的5件事」，與學子分享他一路走來的心路歷程以及信念。他說，青少年時期曾是問題少年，人生轉捩點是高中時加入熱舞社，從高中加入社團開始學習跳舞，迄今熱情不曾稍減，透過跳舞與比賽他走訪世界各國，體會了事業、世界、朋友、愛與家人真諦。

醒吾科大副校長鍾志明對於陳柏均的表演實力大為激賞。他說，走在時代尖端，結合科技與舞蹈表演藝術，因5G世代娛樂產業必因科技加速改變營運模式，唯有懂得運用科技才能出頭天。例如中國表演藝術工作者，有位網紅藝人靠著打賞，年收入最高可達人民幣1億元，未來投入這行業都與科技運用脫不了關係。

樹德科大藝術管理與藝術經紀系的應屆畢業生，組成「MUSIC IN ONE」團隊，將在5月12、14舉辦畢業成果發表音樂會，因反應熱烈，特於5月21加開場次。（圖/樹德科大提供）

樹德科大藝術管理與藝術經紀系的應屆畢業生，組成「MUSIC IN ONE」團隊，分別在5月12日（三）14時30分、及5月14日（五）20時分別舉辦《Music Affogato》五感音樂會與《嘻在哈嘍》Rap的嘻哈盛宴。身為後疫情時代下的年輕人，M.I.O團隊希望通過網絡整合行銷，將《Music Affogato》與《嘻在哈嘍》等系列療癒靈魂的音樂，讓更多人可以輕鬆走入音樂欣賞的環境。

「MUSIC IN ONE」團隊由丁亦真與石秋鎮二位老師指導，成員來自中國、馬來西亞、及台灣等3個不同國家，以過去4年來在藝術經紀與藝術管理的學習領域中，穿梭於大大小小的藝文場域，擔任活動企劃、行銷、執行等各種角色，如何羽翼已豐，正在尋求一種全新的藝術體驗與經濟模式並行，挑戰自我，創造雙贏甚至多贏的機會。

樹德科大指出，以往音樂會的演奏形式多數是在正式的音樂廳或演奏廳等場館演出，但這次打破傳統音樂會形式，結合不同產業，打造全新音樂饗宴。音樂會活動現場前身是是50年代知名的「致美齊飯店」，曾荒廢歷經30年，經整修後煥然一新，也不忘保留日治時期的紅墻、屋頂的榕樹，早期的陶瓷磚塊等成為現在的「廢墟 」BAR，並舉辦許多藝文展演，團隊希望透過這次企劃案， 在創新的同時也達到跨領域合作的效果。

(中時新聞網)