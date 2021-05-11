俗話說人不可貌相，但多數人卻很難不以外在去評價一個人，有些人長相凶神惡煞，人人看了避之唯恐不及，但也有些人看似文靜好相處，但其實脾氣倔強不服輸。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，外表看似文靜，內心卻是牛脾氣，千萬別被他們無害的外表給騙了！

金牛座：

務實理性的金牛座平時總是一副文靜、與世無爭的樣子，但其實他們骨子裡有一股不服輸的氣質，性格倔強的他們，只要認定了一件事情就絕對不會罷休，沒有人能阻擋得了他們，面對重重阻礙，只會更加堅定自己的意志，展現不服輸的一面，但也正因為如此，往往比別人更容易成功。

天蠍座：

看起來十分高冷、驕傲的天蠍座，表面上看似文靜寡言，但他們絕對不是那種柔弱、與世無爭的人，相反的，天蠍座有著極大的野心，做任何事都不肯服輸，內心還有一股牛脾氣，面對別人的規勸只會讓他們更加反感，即便情勢險峻，他們也不會躊躇不前，而是不達目的誓不罷休。

巨蟹座：

善解人意的巨蟹座出了名的文靜，平時不愛跟人爭吵，但其實巨蟹座骨子裡有一股不易被人察覺的牛脾氣，當他們的鬥志被激發後，就會慢慢浮現出來，這時候外界才會驚覺，原來巨蟹座的好勝心非同小可。但這其實只是巨蟹座不想因為自己的消極，而錯失喜歡的人事物，否則一旦錯過了，他們就會遺憾不已。

(中時新聞網)