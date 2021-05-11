台東縣議員陳銘風今天表示，陸續接獲民眾陳情，自己的農地及農地道路被偷倒事業廢棄物，馬上通報環保局，環保局的稽查人員卻說，找不到偷倒者，所以要自己清理，否則就開罰地主，不僅不公平，而且助長偷倒歪風，建議應該要修法。

陳銘風今天在台東縣議會的定期會上指出，有不少民眾向他陳情，自己的土地被濫倒廢棄物後立即通報環保局，稽查員沒找著偷倒廢棄物的人及證據，反而指責地主未善盡管理責任，還規定限期內清除，否則將挨罰，即使裝了監視器，在荒郊野外，也常被破壞，根本沒有用。

陳銘風說，這樣等於是助長偷倒者的威風，對地主很不公平，無辜又無奈，建議中央修法，或從地方自治法去修改，環保局應檢討法令的適宜性。

對此，台東縣環保局長郭建成指出，稽查單位通常會與村里長合作追查廢棄物源頭，或在濫丟熱點加裝縮時攝影，若能逮到行為人，就能依法裁罰偷倒者；若無，則會要求土地所有人或管理單位限期復原改善，若是私有地，不以裁罰為目的，而是自己的土地，就有責任清理乾淨。

郭建成表示，「廢棄物清理法」是中央訂的，土地所有人負有維護管理的責任，也可杜絕地主收錢讓別人來倒廢棄物的盲點。

環保局表示，去年受理查處公私有土地等棄置廢棄物相關案件共63件，今年1-4月計38件，其中皆各有8件查有行為嫌疑人者，依廢棄物清理法第46條規定，函送保安警察第七總隊第九大隊台東分隊偵查。可處1年～5年有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

(中時 )