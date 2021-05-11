太陽能發電業務成果漸增，循環經濟獲利穩定，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）今年前4月稅前獲利4.25億元，年成長超過一成，達10.71％，每股稅前獲利6.15元。市場預估，崑鼎今年業績可望逐季成長，全年淨利年增會有2位數。

崑鼎目前的營項營收占比，仍以廢棄物處理收入為主，約占39％；太陽能發電售電收入占29％；其他收入占20％、服務特許權收入有10％。

崑鼎指出，近幾年隨著全球對循環經濟、廢棄物回收、綠能發電等議題的重視，崑鼎在包括廢水回收再利用、太陽光電、事業廢棄物回收等綠能及循環經濟業務量增加，營收及獲利都年年成長。

崑鼎今年累計1-4月的合併營收18.42億元，年增率6.23％。

對2021年的營運，崑鼎指出，核心事業群焚化爐操作及管理，仍會穩定成長的進行；但在太陽能售電、水資源處理再利用等營項會是較具成長動能的領域。至於，近一年來集團積極搶進的離岸風電市場，會是下一個營運成長的重心。

再生能源為全球趨勢，各國政府制定獎勵措施積極發展，國內也已制定，2025年前達成20GW太陽光電裝置容量，再生能源發電佔總電力20％為目標；崑鼎指出，這塊市場業務量預期會隨市場工程量能的增加，未來幾年預期將成為崑鼎營運成長快速的重要多元發展事業核心。

(工商 )