晟德（4123）投資事業好消息頻傳，集團核心資產價值也跟著水漲船高；第一季稅後淨利21.18億元，EPS 4.63元，雙雙改寫歷史次高紀錄。

晟德表示，將專注於新藥開發、生物藥與疫苗生產製造、大健康產業、細胞治療與創新醫材及AI醫療等核心事業的拓展，並透過併購或引進策略投資人等方式強化布局，盼於2025年打造7-8個市值可達300億的生技獨角獸企業。

晟德指出，第一季轉投資基金表現突出，持有之科興生物集團隨研發的新冠疫苗上市刺激營收攀升，使基金持股大幅增值近百億台幣；資產組合中公司亦順利於美國及香港兩地IPO，其中榮昌生物製藥（9995.HK）更締造2020年全球生物醫藥規模最大IPO紀錄。

此外，長聖（6712.TW）在特管辦法加持下夾帶細胞委託製造的四大優勢，已獲衛福部核准BMSC治療脊髓損傷（spinal cord injuries，SCI）申請案，後勢營運續衝可期。加科思（1167.HK）在研項目KRAS G12C抑制劑JAB-21822在美國的臨床試驗申請（IND）也獲FDA批准，計畫於2021年下半年啟動中美兩國的臨床病患收案。

晟德強調，透過對外授權 SHP2項目JAB-3068和JAB-3312，加科思可望實現全球化目標，未來不僅可按研發進度收取最多美元8.1億元的里程碑金，在藥品上市後更可獲得可觀的權利金分潤。據高盛研究報告指出，2030年SHP2抑制劑將會為加科思帶來人民幣55億元的銷售收入。

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