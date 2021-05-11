高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市大高雄不動產開發商業同業公會、高雄市不動產代銷經紀商業同業公會、社團法人高雄市建築經營協會11日共同舉辦「住宅安全推動研討會」。（柯宗緯攝）

高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市大高雄不動產開發商業同業公會、高雄市不動產代銷經紀商業同業公會、社團法人高雄市建築經營協會11日共同舉辦「住宅安全推動研討會」，會中邀請亞東預拌混凝土公司等單位交流，也讓建商為住戶居住品質把關。

這場研討會遊建築安全履歷協會理事長戴雲發、成功大學土木系教授洪崇展一同分享混凝土最新技術之發展，與結合建築履歷品質保證新趨勢，除讓建商更了解高端混凝土及內政部修訂之「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」的新規定，與內政部營建署於 109 年 4 月 24 日頒布建築樓層報驗應提供不含電弧爐碴報告書之要求。

高雄市不動產開發商業同業公會黃烱輝理事長為服務會員，為消費者推動住宅安全，特別舉辦本次硏討會。他感謝亞東預拌以AMS砂石快篩檢測法建立了防範機制，不僅為不動產業者於建案銷售時提供產品品質保障，也為消費者提供更安心住宅。

亞東預拌總經理金崇仁指出，亞東預拌提供混凝土完整的產品履歷及品質保證，並技術研發開發高端新產品，AMS檢測技術無償授權預拌混凝土公會訓練全國1000多位預拌混凝土同業使用外。

此外，建築安全履歷協會理事長戴雲發則在會議中分享建築安全履歷的記錄過程與效益，配合AMS的品保確認，將可使建築業的施工過程與安全提供消費者更好的品質與保障。

(中時 )