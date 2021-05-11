根據1111人力銀行調查，近6成民眾認為，課本理論與實務差距過大，是無法學以致用的主因，而愈來愈多學校，藉由產學合作，厚植學子實作經驗。日前甫落幕的「2021放視大賞」，就是由經濟部工業局與高雄市政府合辦，為加速數位科技產業創新並發掘優秀人才，透過活動持續推動產學合作，活動更包含現場徵才，讓學生在報名競賽之餘，還能同時具有面試機會，與廠商直球對決。

位於台南的崑山科技大學，在本次競賽中，由校內視訊傳播設計系以畢業製作投稿參賽，共入圍8部作品，奪下1金、1銀、1銅。分別由作品《順心》奪下「行動應用類數位影音－創意企劃組」金獎，作品《思慕魚》、《牽亡》則分別獲得「行動應用類數位影音組」銀、銅獎。

《順心》劇情敘述孫子回憶起與爺爺奶奶經歷的喜與悲，以嗩吶吹出定情曲來表達對奶奶的思念。指導老師視訊系趙品灃副主任表示，拍攝團隊為視訊系進修部學生，在與日間部同樣的專業課程安排學習，但更有彈性的進修部選課方式下，學生不僅能兼顧課業與工作，更能展現在校所學的短片製作與影視企劃能力並獲得佳績，非常值得鼓勵。

作品《思慕魚》劇組遠赴恆春拍攝，將南國風景盡收於鏡頭內，該作品目前也獲得新一代2021金典新秀設計獎數位影像設計類入圍、A+文資創意季設計數位媒體與互動體驗設計類入圍，並將於5月13日與6月14日在府中15新北市放映院，參加短片新力單元播映。

作品《莉莉》由東方設計大學影視藝術系出品，講述父子親情以及多元性別認同等議題。（圖/東方設計大學提供）

東方設計大學影視藝術系的作品《莉莉》，同樣入圍「行動應用類數位影音組」，並獲得優選。故事講述兩對缺乏溝通的父子，歷經一連串的陰錯陽差、光怪陸離的荒謬行徑之後，竟然發現了兒子對於母親的愛，投射在有著多元性別認同的友人父親身上，在彼此都不能接受的情緒之下，卻也對於「愛」和「情感」有了更多的認識與思索，影片並沒有做出價值評判，但最後畫面卻透露了訊息。

《莉莉》的編導何姿慧表示，會想拍這個題材，確實是身邊有類似的朋友的真實狀況，但是一開始沒想得太深入，想用比較輕鬆的方式拍成喜劇就好，可是卻被指導老師林啟壽主任罵了一頓，後來才深刻的去做調整，雖然影片當中有一些關於性、變裝及戀母等情節，經過一再調整後，終於將影片拉回到談人的主體以及情感的純粹主軸上。比較可惜的是，後製上還有一些來不及修整的細節，就算得獎了，還是想把它修好。

東方設大影視藝術系今年除了《莉莉》之外，還有探討生命價值的《樂土》，以及刻畫青春與遺憾的《重生》3部畢業製作，5月12、19日起會在東方設計大學影視藝術系9樓演藝廳，5月22日在台南永成戲院，5月29日在台南藏風藝文空間放映座談，竭誠歡迎大家蒞臨。

(中時新聞網)