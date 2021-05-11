國內出現感染源不明之本土病例，衛福部長陳時中宣布提升疫情警戒至第二級，行政院長蘇貞昌說，全民務必遵照指揮中心防疫政策，「大家該收心了！」此一說引來藍營批評，國民黨立院黨團質疑「收心說」是在「教訓人民」，如果不是蔡政府漫不經心，會爆發大規模感染？

國民黨團表示，上半場防疫成功是全民努力成果，未來防疫靠疫苗，國人卻被迫打AZ，諾富特混住没人管，病毒到公文還在跑，民進黨中央到地方草菅人命没人負責，如今北部爆發社區本土感染，「陳時中們」自己找不到感染源，蘇貞昌就教訓全民要快收心。

國民黨團反質問蔡英文總統、蘇貞昌、陳時中、桃園市長鄭文燦，如果不是你們漫不經心，諾富特會爆發大規模感染？全民到現在會没疫苗可打？會考家長考生會人心惶惶？

國民黨團也嗆，內政部長徐國勇有空跟黑道吃飯、沒時間抓黑槍，蘇貞昌有空阻擋公投、没空反省錯誤政策，謝長廷有空整台電核電廠、沒空擋日核污水，蔡英文有空搞大內宣、卻縱容放任黑幫治國，「要辭職下台！就是你們這些打混摸魚的『蔡英文們』！」

(中時 )