中華奧會主席林鴻道昔日帶領宏國象在CBA打出好成績，如今又在宏國科大成立籃球隊，期盼能重現宏國象風光。(宏國科大提供)

國內大學籃球隊將再添新生力軍，來勢猛企圖強。過去職籃的第一強棒「宏國象」要回來了，傳承給宏國科大的大學籃球隊，要將宏國象的運動體育精神傳承進籃，讓年輕的宏國科大學生再展現宏國象的風華！

這場盛大的傳承活動，由宏國象的原班人馬在領隊現任奧委會主席林鴻道的率領下，全隊20多人出席，以慎重的心情將宏國象的無形文化和有形的標幟一併交棒出去。

宏國科大董事長林謝罕見自接掌學校至今一直為學校盡心盡力，她心目中的宏國孩子要品德第一，同時也希望學子們養成運動的好習慣，而宏國象是最能為學子們帶來最佳運動體育精神之傳承和教育，她在三個兒子林鴻明、林鴻道、林鴻志的陪同下出席，展現宏國關係事業集團對宏國科大的支持，並誓師承接宏國象的精神，並再度讓宏國象成為孩子們體悟運動的教育精神。

在傳承的儀式中宏國象的球星們彷彿回到過去的時光個個神情煥發，並分組兩隊展開撕殺比賽，氣氛溫馨有趣，也讓人聯想宏國科大籃球隊將在這些球星的加持下，未來投入賽場必然精彩可期。同時在現場還有當年宏國象三連霸的T shirts簽名儀式，這象徵宏國象具體的成果將讓宏國科大珍藏並由宏國象領隊林鴻道贈予由宏國科大校長羅清水接手，象徵傳承給宏國科大的學生們，儀式簡單卻令人感動，的確有宏國象回來了的感覺了！

(中時 )