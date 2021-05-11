隨著市場預期美國4月通膨率將大幅躍升，加上全球各地疫情復燃情況嚴峻，美股3大指數周一(10日)收盤齊跌，除陸股受惠消費者物價指數（CPI）、工業品出廠價格（PPI）持續走高，顯見大陸內需市場強勁，亞股幾乎倒成一片，台股更是領跌3.79%。隨著亞股重挫，歐股周二(11)開盤大跌超過2%，那斯達克100指數期貨則是重挫超過200點。

截至台灣時間11日晚間5點55分，STOXX歐洲 600指數下跌8.58點或1.93%、暫報436.81點；英國富時100指數下跌143.66點或2.02%、暫報6,980.02點；德國DAX 30指數下跌327.51點或2.13%、暫報15,072.9點；法國CAC40指數下跌120.31點或1.88%、暫報6,265.68點。

道瓊期指下跌125點或0.36%、暫報34,543點；標普500指數期貨下跌26.5點或0.63%、暫報4,157點；那斯達克100指數期貨下跌161.37點或1.21%、暫報13,195.38點。

至於科技股方面，4大科技巨頭蘋果、亞馬遜、Google以及臉書股價盤前均跌逾1%，微軟盤前股價也下跌超過1%，電動車大廠特斯拉盤前股價下跌近4%，再度面臨600美元關卡保衛戰。台積電ADR股價盤前下跌逾2%，聯電ADR重挫近6%。

市場強烈關注本周三公布的4月美國CPI，以及本周五的零售銷售數據。華爾街預期，4月通膨將年增3.6%，漲幅將遠遠超越美國聯準會(Fed)訂下的平均通膨2%目標，但主要是受到去年低基期影響，不必然有構成長期高通膨的疑慮，但市場都在關注，若夏季美國經濟將全面解封，仍迎來居高不下的通膨走勢，Fed是否調整貨幣政策，甚至升息等讓經濟過熱降溫行動，恐讓風險資產大量撤出，資本市場將迎來震盪。

(中時新聞網)