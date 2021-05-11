美國通膨隱憂不減，美國科技股10日重挫，那斯達克指數重跌2.55%，「華爾街女股神」伍德（Cathie Wood）的旗下ETF方舟創新（Ark Innovation 即ARKK）較今年2月中旬的高點暴跌了近35%，其他ETF同樣也遭受到龐大的賣壓，但伍德仍樂觀看待，對自己目前ETF的配置非常滿意。

美股週一（10日）早盤小幅開高，小漲8點，然受到那指、費半拖累，終場小跌0.1%，以34742.82點作收；那斯達克指下跌2.55%，收在13401.86點；費城半導體下跌4.66%，收在2967.11點。

據《CNBC》報導，伍德對仍手中ETF的表現持樂觀態度，「雖然近期科技股屢遭拋售，但仍對ETF的配置十分滿意」，並大膽預測年均複合成長率為25%至30%。

ARKK主要持股均遭受重挫，特斯拉自今年1月的高點以來，股價一路下挫，10日重挫6.4%，遠距醫療股Teladoc Health下跌6.6%，數位錢包領域Spuare和影音串流設備大廠Roku分別下跌7.3%和4.9%，DraftKings下跌6.4%，Zillow下跌5.1%；ARKK當月迄今累計下跌逾13%，今年至今已跌逾16%。

ARKK目前已經跌破200日均線，Instinet執行董事Frank Cappelleri對此表示，如ARKK和和其他投機成長ETF的問題是，三個月以來的短期反彈已現頹勢，若伍德未能交出更亮眼的表現，否則重回200日均線實質上並未有太大意義。

除了ARKK外，伍德旗下其他ETF同樣也遭受到沉重的賣壓，ARKW下跌5.1%，本月虧損12.3%；ARKG和ARKQ分別下跌5.5%和4%；ARKF下跌4.8%。

(中時新聞網)