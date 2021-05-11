因應社區傳播風險升高，中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒第二級至6月8日，屏東縣政府11日緊急召開應變會議，縣內醫療院所即日起停止開放探病及探視，學校戶外教學延期，屏東藝術館開幕系列活動、印尼開齋節等活動停辦，並將派員至夜市、廟會、大眾運輸等人潮容易聚集的地方加強宣導，勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，全民一起提升防疫強度。

屏東縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心會議由副縣長吳麗雪主持，考量國內新增7例本土病例，部分感染源不明，疫情趨於嚴峻，會議依中央流行疫情指揮中心公告提升疫情警戒標準第二級規範，做出決議包括，即日起停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名。

社區據點、營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩、使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，無法落實前述措施之場所應暫緩辦理或暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔／消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔；無法落實前述措施業者，建議民眾外帶用餐。

縣府並盤點縣內至6月8日期間辦理的活動，原訂5月22日起辦理屏東藝術館開幕系列活動，包括明華園總團「蓬萊仙島-漢鍾離」、十鼓擊樂團「祈天鼓動」、國光劇團「春草闖堂」、2021屏東青少年新秀音樂會停辦。

5月16日「慶祝印尼開齋節及家鄉美食同樂會法令宣導活動」停辦。6月1日六堆300年慶典系列活動「全國中小學六堆壁報論文競賽」及「六堆‧家鄉」圖文徵選活動頒獎典禮停辦。

此外，黑鮪魚文化觀光季台啤民歌之夜、六堆客庄馬拉松、高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮、全國柔道錦標賽、托育人員表揚暨寶寶嘉年華、林邊水產品推廣活動等延期，將視疫情狀況再評估研議是否恢復辦理。

(中時 )