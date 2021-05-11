《遠見雜誌》10日公布最新民調，結果顯示，民眾對總統蔡英文的滿意度為55.3%，是五年來最高。對此，台北市議員徐巧芯表示，這其實就是蔡總統的「權術」，並指她總是躲在第二線，遇到好事才會出面，遇到不好的事情就甩鍋，很多事情蔡英文都讓行政院長蘇貞昌承擔，所以民調才會這麼高，但若觀察內閣的民調，就會發現民眾對蔡政府施政的不滿。

中天新聞報導，針對蔡總統民調創下新高，徐巧芯表示，這其實就是蔡英文的權術，明明發生那麼多事情，為何民調還能這麼高，是因為她總是躲在第二線，只有好的事情會出來講，並在臉書上寫一些文青式的語言，而不好的部分都讓其他人出來擔。

徐巧芯指出，掌管整個國家運作的人，是我們的內閣，而蘇揆等人民調，已經低到2、30%左右，代表人民對國家的執政相當不滿，且對萊豬、治安等問題感到不滿，「一個國家，你的內政、行政、警政、治安、食安都處理不好的時候， 民眾怎麼會滿意你的政府呢？」

徐巧芯認為，很多蔡英文要承擔的事情，變成是蘇貞昌承擔，如果要問政府的滿意度，「我想大概就是蘇貞昌這樣子」，因為蔡英文總是躲在蘇貞昌的背後，收割所有好的事情，甩鍋所有不好的事情，所以她的民調才會保持這麼高。

徐巧芯分析，公投之後是一個關鍵的時間點，若4個公投都過關，蘇貞昌非走不可，而內閣改組後，蔡英文必須面對仔第二任期中跛腳的事實，不能只是位居二線，甩鍋給別人，這時她就必須走到台前面對更多事情，她的民調到那時候才會出現異動。

小英民調滿意度再創新高?! 徐巧芯:蔡總統"權術"高招

(中時新聞網)