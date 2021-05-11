市場通膨疑慮再起，恐慌指數大漲逾17%，科技股賣壓沉重，道瓊盤中首次突破 35,000 點大關後回落，終場下跌 34.94 點或0.10%，那斯達克指數下跌 350.38點或2.55%，台積電ADR下跌3.87%。

今日台股開低走低，電子股因美國科技類股的重挫而下跌，盤中傳來本土疫情大爆發的利空的消息，大盤開始出現無差別的殺盤，一度狂瀉775點，最低跌至 16460 點，摜破季線支撐，趨勢開始轉空，終場跌勢稍收斂，下挫652.48點，收16583.13 點，成交值爆出 7148.35億元，改寫歷史新天量。

三大法人合計賣超544.21億元，其中自營商賣超137.93億元，投信買超17.6億元，外資及陸資賣超423.87億元。

台積電因費城半導體的重挫而下跌，狂崩3.06%(或1 8元)，收在571元； IC設計龍頭聯發科暴跌6.95%(或68元)，收在911元；蘋概股大立光下跌3.79%(或110元)，收在2790元。

IC 設計、記憶體、面板、被動元件等族群全數都是重災區，聯電、鴻海、台達電及日月光投控等電子權值股集體跳水，記憶體族群晶豪科、威剛、十銓、群聯等都被打入跌停，賣壓沉重；友達、群創、彩晶跌勢不斷擴大，三虎終場全面亮燈跌停。儘管金控公司4月獲利衝高，今日仍不敵賣壓，國泰金、富邦金連袂翻黑下跌逾 2%。

傳產方面，東鋼、春源、大成鋼、威致、新光鋼、海光等重挫逾半根停板；不過，美亞、盛餘、燁興、燁輝等個股仍獲得資金點火。今天最強的族群是玻璃類股，台玻逆勢上漲6.22%。

建議投資人現階段先減檔減碼，增加手中現金部位，不妨等到外資賣壓消除，靜待盤勢出現量縮止穩的落底訊號，再進場加碼。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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(中時新聞網)